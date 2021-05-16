تويتر يسمح للمستخدمين ببيع تذاكر للمحادثات الصوتية المباشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر السماح لمستضيفي حلقات النقاش الصوتية المباشرة "سبيسز" على شبكة تويتر بتحصيل رسوم من المستخدمين الراغبين في متابعة المناقشات، في أول خطوة لجني أموال من خدمتها الجديدة "سبيسز".



وقالت الشركة إن خدمة سبيسز متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق تويتر على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد والتي تمثل توسعا ضخما للإمكانيات الصوتية في خدمات تويتر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جعل غرف المحادثة الصوتية أحد المنتجات الرئيسي التي تركز عليها الشركة خلال الشهور الأخيرة.

ويقول دورسي إنه يعتقد أن التواصل الصوتي جزء مهم في مستقبل تويتر، وحاولت الشركة بدون جدوى شراء تطبيق غرف المحادثة الصوتية كلوب هاوس مقابل حوالي 4 مليارات دولار بحسب ما ذكرته بلومبرج منذ شهر.

وتعتبر خدمة سبيسز رداً سريعاً على ظهور كلوب هاوس. ويتم اختبار النسخة الأولية من الخدمة لعدة شهور. ويمكن حاليا لأي مستخدم لتويتر الاستماع إلى المناقشات المسموعة على خدمة سبيسز من خلال تطبيق تويتر لأجهزة آي فون أو أجهزة أندرويد. ويمكن لكل مستخدم استضافة حتى 600 مستمع في غرفته الصوتية.

وقالت تويتر إن القدرة على تحصيل رسوم من المستخدمين الراغبين في الاستماع إلى مناقشة محددة، ستكون متاحة قريباً جداً لبعض المستخدمين.

ويمكن لهؤلاء المستخدمين في هذه الحالة تحديد الأسعار أو عدد التذاكر التي يتم بيعها لأي مناقشة.

وستحصل شركة تويتر على حصة من قيمة التذكرة، لكن متحدثة باسم الشركة رفضت الكشف عن تفاصيل هذه الخطة ولا النسبة التي ستحصل عليها الشركة.