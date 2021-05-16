وصول رئيس أبخازيا إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكان في استقبال الرئيس بزانيا في مطار دمشق الدولي، كل من وزير النقل السوري زهير خزيم، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال السوريين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس بزانيا خلال زيارته التي تستمر لعدة أيام، في لقاء يتناول ملف العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

رئيس أبخازيا أصلان بزانيا في زيارته إلى دمشق © Sputnik . mohamed dammour

رئيس أبخازيا أصلان بزانيا في زيارته إلى دمشق © Sputnik . Mohammed dammour

رئيس أبخازيا أصلان بزانيا في زيارته إلى دمشق © Sputnik . Mohammed dammour

الحرس السوري لحظة وصول رئيس أبخازيا إلى دمشق © Sputnik . Mohammed Dammour

رئيس أبخازيا في زيارته إلى دمشق © Sputnik . Mohammed Dammour

رئيس أبخازيا في زيارته إلى دمشق © Sputnik . Mohammed Dammour

لحظة وصول رئيس أبخازيا إلى دمشق 1 / 7 © Sputnik . mohamed dammour رئيس أبخازيا أصلان بزانيا في زيارته إلى دمشق

ويرافق الرئيس بزانيا في زيارته إلى سوريا، وفد اقتصادي واسع يمثل مختلف القطاعات في الجمهورية الواقعة على السواحل الشمالي للبحر الأسود.

ومساء اليوم الأحد، استبق وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل وصول الرئيس بزانيا، بإصدار قرار يقضي بافتتاح مكتب تمثيل لغرفة تجارة وصناعة أبخازيا في سورية، وتعيين نزار الجبان مديرا عاما للمكتب.

وافتتحت أبخازيا سفارتها في دمشق شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في سياق تطور مضطرد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.