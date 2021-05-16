محادثات سعودية أمريكية حول تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "الوزيرين استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل دعمها في المجالات كافة بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين والمستجدات في المنطقة".

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هذا وأكد الوزير بن فرحان، يوم الجمعة الماضية، إدانة بلاده "للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعا إلى "استكمال الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعة الدولية مبادرة السلام العربية".