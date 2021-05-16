شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى اتصال مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها، كما بحث مع "بلينكن" تطورات الأوضاع فى فلسطين ومستجدات المنطقة، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفى السبت، مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستعرضا - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.