شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية في الرياض، القبض على قائد مركبة تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة.

وأكد المرور، في بيان اليوم الأحد، بعد القبض عليه والتحقيق معه، أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

يذكر أن الشاب المتهور قد ظهر في فيديو وثقته كاميرا مراقبة، خلال اليومين الماضيين، وهو يمارس التفحيط قبل أن يدهس أحد المشاة ويهرب من المكان مسرعاً.