الجامعة العربية تدعو إدارة بايدن للابتعاد عن سياسات سلفه ترامب في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال عبد العزيز: "تدعو جامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمركية، على وجه الخصوص إدارة الرئيس جو بايدن، للانخراط بطريقة أكثر نشاطا وتأثيرا وأعمق في عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو التزام من شأنه تبديد الأوهام التي أودعتها الإدارة الأمركية السابقة أن إسرائيل ستحصل على كل شيء بينما لن يحصل الفلسطينيون على شيء".

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وقال عبد العزيز إن "تقاعس مجلس الأمن عن تفعيل اللجنة الرباعية وإعادة تشكيلها على المستوى الوزاري يسهم في عرقلة تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط برعاية دولية من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيل".

وتتصاعد الاشتباكات وحدة التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم السابع على التوالي مخلفة خسائر مادية وبشرية، راح ضحيتها 209 فلسطينيا وأكثر من 5600 جريحا وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية والقدس وصل إلى 209 أشخاص، وأكثر من 5600 جريحا. وتقول إسرائيل إنه "سقط عشرة قتلى بينهم طفلان".