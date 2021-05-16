العاهل الأردني يكشف عن اتصالات مكثفة تتعلق بـ"وقف التصعيد الإسرائيلي"

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي قالت إن الملك لم يدل بمزيد من التفاصيل.

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وكان الملك قد حذر في الأيام الماضية من تداعيات الحملة العسكرية الإسرائيلية وقال إنها تعرض المنطقة لخطر كبير من عدم الاستقرار.

بدوره حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، صخر دودين، مما وصفه بـ "باللعب بالنار"، الذي تقوم به إسرائيل، من خلال "المساس بالمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف دودين، الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، أن الأردن يحاول القيام بواجبه تجاه الفلسطينيين بكل قوة وجهد، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الأردنية.

وقال دودين: "المملكة الأردنية هي الأقرب وجدانيا وجغرافيا وعاطفيا لفلسطين".

وتابع: "ما يمس فلسطين يمس الأردن بشكل مباشر، والأردن وقف مع الفلسطينيين منذ بدء الاعتداء على الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك".

ولفت المتحدث باسم الحكومة الأردنية إلى أن "خيارات الأردن، فيما يخص التعامل مع الاحتلال، مفتوحة ولا شيء يقيدنا"، مضيفا: "نستطيع القيام بكل ما يحقق للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وما يحفظ أمن الأردن".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.