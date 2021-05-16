شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين والمواطنات.. توظيف 26 ألف خلال شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت مبادرات صندوق هدف بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من توظيف أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر إبريل الماضي. وقال تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر تويتر: “إن الجهودتتواصل مع شُركاء الصندوق لتمكين شباب وشابات الوطن من الفرص الوظيفية في منشآت القطاع الخاص؛ حيث تكللت الجهود بدعم الصندوق لتوظيف أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر إبريل الماضي؛ وسنواصل تقديم البرامج والمبادرات لدعم القوى الوطنية”.

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