الصين تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لإجراء مفاوضات مباشرة على أراضيها

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية وانغ يي خلال جلسة لمجلس الأمن لتناول العنف بين الجانبين، "ستكثف الصين جهودها لتعزيز محادثات السلام وستؤدي بجدية واجبها كرئيس للمجلس".

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وتابع الوزير "نجدد دعوتنا لفلسطين وإسرائيل لمواصلة ذلك الحوار في الصين، ونرحب بممثلي الجانبين للحضور إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة".

وقال وانغ إن "الصين تعمل مع الدول المعنية بشأن البيان الصحفي لمجلس الأمن. وللأسف ، ببساطة بسبب عرقلة دولة واحدة ، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد"، في إشارة محتملة لعرقلة الولايات المتحدة إصدار بيان سابق من المجلس مؤخرا حول الوضع.

وتابع الوزير "ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار مسؤولياتها الواجبة واتخاذ موقف عادل ، وإلى جانب معظم المجتمع الدولي ، ندعم مجلس الأمن في تهدئة الوضع وإعادة بناء الثقة ودفع التسوية السياسية إلى الأمام".