شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني، اليوم /الأحد/، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السوادنية (سونا) أن البرهان سيخاطب المؤتمر، الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر باريس، بجانب رئيس مجلس السيادة، كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، فضلا عن عدد من المسؤولين السوادنيين.