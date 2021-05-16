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البرلمان العربي يستنكر صمت البرلمان الأوروبي أمام انتهاكات الاحتلال الصارخة في فلسطين

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: استنكر البرلمان العربي صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت فيه دول عربية وأوروبية ومنظمات مُعَبّرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تُعَدّ تحدياً سافراً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة، مُعرباً عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه وصيًّا عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان.

وجدّد البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري لوضع حدّ لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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