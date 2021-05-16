متحدث “الصحة”: لقاحات كورونا ليس لها تأثير سلبي على الحمل أو الإنجاب

الكويت - هبة التوبجي - أكد د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اليوم الأحد أن لقاحات كورونا لا تؤثر على إمكانية الحمل أو على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، مشيراً إلى أن الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وقال خلال الإيجاز الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة “إن الجائحة مستمرة والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع تطورات الوضع المتعلق بها بحذر واهتمام بالغ”

وشدد على ضرورة الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات وضرورة الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات، مشيراً إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوز 11.5 مليون جرعة، ومنوهاً إلى مواصلة متابعة الحالات الحرجة المصابة بكورونا باستمرار.

ونوه العبدالعالي إلى أنه على الراغبين بالسفر معرفة الحالة الصحة في البلد المراد السفر إليه، وقال إن المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم 937.

من جهته أشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الهدف من فرض العقوبات هو منع التجمعات وفرض التباعد بما يضمن الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال إن بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة (الخميس ) المقبل، مؤكداً على استكمال الاستعدادات لاستقبال المسافرين في كافة المنافذ.