وسائل إعلام: إصابة 6 عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية في عملية دهس بحي الشيخ جراح

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما نقله موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، فإنه تم نقل 6 من رجال الأمن الإسرائيلي إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، وإطلاق النار على السائق منفذ عملية الدهس الذي اقتحم أحد الحواجز العسكرية للقوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "إنه تم تحييد منفذ عملية الدهس بحي الشيخ جراح".

وتتصاعد الاشتباكات وحدة التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية، راح ضحيتها 209 فلسطينيا وأكثر من 5600 جريحا وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية والقدس وصل إلى 209 أشخاص، وأكثر من 5600 جريحا. وتقول إسرائيل إنه "سقط عشرة قتلى بينهم طفلان".

وأوضحت الوزارة في بيان لها "أن العدد الإجمالي لضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة بلغ 188 شخصا بينهم 66 طفلا و33 امرأة".