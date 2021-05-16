الصدر يوجه رسالة للدول العربية المطبعة مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، "أوجه ندائي لحكام العرب المطبعين مع دولة الشر، بأن يسارعوا لإلغاء التطبيع وطرد السفراء من بلدانهم".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا مساء الجمعة، إلى وقفة احتجاجية سلمية لمساندة الشعب الفلسطيني وحرق العلمين الصهيوني والأمريكي.

يشار إلى أن التيار الصدري كان قد أعلن في وقت سابق أنه جاهز للدفاع عن المسجد الأقصى، بحسب بيان صحفي لـ "أبو ياسر" المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.