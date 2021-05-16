وزير الخارجية المصري: شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة

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وقال شكري، أمام مجلس الأمن، "شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة ولم يراع الاحتلال الإسرائيلي حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر، مما أغضب الملايين حول العالم"، مضيفا أنه "بعد 42 عاما على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئا".

وشدد شكري، على ضرورة حل الدولتين، وأنه السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينين والإسرائيليين، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأعلن وزير الخارجية المصري، أنا التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه "عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس"، داعيا إلى ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل إشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، شنت الطائرات الحربية أكثر من 100 غارة على قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تركز القصف على مدينتي غزة وخان يونس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، فيما نقلت محطات تلفزة عربية وأجنبية مشاهدا من القصف الإسرائيلي لمدينة غزة، والتي أظهرت بيوتا مدمرة فوق رؤوس ساكنيها.

كما استهدف القصف الإسرائيلي الشوارع المحيطة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع؛ حيث أحدث القصف حفر هائلة في الشوارع، وأضرارا بليغة في البيوت المجاورة، ما أعاق حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.