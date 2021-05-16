شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت سلطنة عمان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإرغام إسرائيل على وقف الهجوم العسكري الغاشم على غزة، والذي نتج عنه وفاة المئات من المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم.

جاء ذلك في كلمة السلطنة، التي ألقاها الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، اليوم /الأحد/، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر الاتصال المرئي؛ لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة بمدينة القدس الشريف وقطاع غزة.

وأعربت السلطنة عن إدانتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات وإجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس، مؤكدة موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.