شكرا لقرائتكم خبر عن 209شهداء و5600 جريح حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 209 شهداء وأكثر من 5600 جريح.

وأوضحت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء الفلطسينية (وفا)- أن إجمالي عدد الشهداء في القطاع بلغ 188 شهيدا، من بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، و1238 إصابة بجروح متفاوتة والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

وأشارت إلى أن المصابين بفعل القصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة قد بلغ 1238، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحا.