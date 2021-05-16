رشقات صاروخية كبيرة تستهدف قاعدة تنصت ومواقع إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الكتائب أنها أطلقت:
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وكان الجيش الإسرائيلي أكد انطلاق صافرات الإنذار في عسقلان وأسدود وبئر السبع عقب إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.
فيما ذكر مسؤول العلاقات الخارجية بالشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إن سيارة أصيبت جراء سقوط صاروخ عليها في عسقلان، مشيرا لتواجد الشرطة في مواقع الحادث.
من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر تابعين لحركة "حماس" الفلسطينية قبل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومن شمالي قطاع غزة.
وقال بيان للجيش "هاجمت مقاتلات وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاث راجمات صواريخ أخرى تابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة".
وتابع البيان، "بالإضافة إلى ذلك أحبطنا ستة ناشطين شاركوا في التحضير لعملية الإطلاق".