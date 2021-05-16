ألمانيا: نزاع الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط، على صفحته على "تويتر"، مشيرا إلى قول وزير الخارجية الألماني: "نحن بحاجة الآن إلى إيجاد مخرج من العنف".

وأضاف: "نستخدم جميع قنواتنا للعمل من أجل تهدئة الموقف. يجب وقف إطلاق الصواريخ واحترام القانون الدولي الإنساني".

وتابع: "النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم حله بالقوة، ولكن الحل سياسيا فقط"، مضيفا: "يجب العودة إلى خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال حل الدولتين التفاوضي".

واستطرد: "يوجد أمل في الخروج بشكل دائم من دوائر العنف دائمة التجدد".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.