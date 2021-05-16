نتنياهو: العملية العسكرية الإسرائيلة في غزة مستمرة بكل قوة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي برفقة وزير الدفاع بني غانتس: "سنعيد الهدوء والأمن وهذا سيستغرق وقتا"، وتابع: "الولايات المتحدة ودول مختلفة تدعم دفاعنا عن نفسنا".
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من جانبه أوضح غانتس، أنه تم توجيه ضربات قوية لحركة "حماس" الفلسطينية، وأضاف أن: "أهالي غزة رهائن لدى حركة حماس، ومنعنا الحركة من تحقيق انتصارات استراتيجية".
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن انتهاء العمليات القتالية المستمرة منذ سبعة أيام ليس وشيكا رغم تحركات دبلوماسية لاستعادة التهدئة.
وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون: "حملتنا ضد المنظمات الإرهابية متواصلة بكامل قوتها".
وتابع قائلا: "ما نفعله الآن، وسيستمر طالما ظل ضروريا، هو لاستعادة الهدوء لكم أيها المواطنون الإسرائيليون. سيستغرق ذلك وقتا".