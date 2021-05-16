منظمة التعاون الإسلامي: أوقاف القدس الأردنية هي الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته المنظمة بشكل استثنائي، اليوم الأحد، لتؤكد دور الوصاية الأردنية في حماية هذه المقدسات والوضع القائم القانوني والتاريخي فيها، وفقا لما نقلته صحيفة "عمون" الأردنية.

كما أكد القرار أن "أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى".

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ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، صخر دودين: "إن المملكة الأردنية هي الأقرب وجدانيا وجغرافيا وعاطفيا لفلسطين".

وأضاف:"ما يمس فلسطين يمس الأردن بشكل مباشر، والأردن وقف مع الفلسطينيين منذ بدء الاعتداء على الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مع بداية شهر رمضان.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.