وفاة مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم سامي النعاش إثر إصابته بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر طبي يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الكابتن النعاش، توفي اليوم، في مركز العزل بمديرية البريقة غربي عدن، بعد نحو شهر من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن النعاش (64 عاما)، وهو اللاعب السابق لفريق التلال لكرة القدم، تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة، بعد أسبوعين من نقله إلى قسم العناية المركزة.

ويعد المدير الفني للمنتخب اليمني، الشخصية الرياضية الثانية التي تتوفى 0، خلال شهر، حيث توفي مدرب نادي الصقر في تعز، إبراهيم يوسف، الشهر الماضي، بعد نحو أسبوعين من نقله إلى المستشفى في عدن.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، 6543 حالة؛ من بينها 1289 حالة وفاة و3023 شفاء.