شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية، غدا الاثنين، اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك فى إطار الأعمال التحضيرية لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى، والمقرر انعقادهما فى 23 مايو الجارى.

وقالت الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، إن الاجتماع سيناقش الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية الـ55، ومن بينها مشروع استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كورونا، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان توفير وتوزيع اللقاح بعدالة على الدول العربية.

كما يناقش الاجتماع مشروع استراتيجية عربية لموازنة صديقة للصحة، ومشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السورى المحتل.

وأضافت أبو غزالة أن نتائج الاجتماع سوف يتم عرضها على اجتماعات الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الصحة العرب لعامى 2021 - 2022 بالإضافة إلى ما سوف يستجد من أعمال.