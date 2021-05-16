رئيس ائتلاف الوطنية العراقى: ما تتعرض له غزة يستدعى توحيد المواقف عربيا

القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية في العراق، إياد علاوي، اليوم الأحد، أن ما تتعرض له غزة من مجازر تستدعي توحيد المواقف عربيا وإسلاميا.

وقال علاوي في تغريدة له على "تويتر" وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية إن، "ما تتعرض له غزة وأبناؤها من مجازر تستدعي توحيد المواقف عربيا وإسلاميا لنصرة القضية الفلسطينية ودعم شرعية القيادة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بعيدا عن المزايدات".

ويشهد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ 8 مايو الجاري تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.