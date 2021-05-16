“الصحة”: تعافي 1028 حالة وتسجيل 825 إصابة جديدة بكورونا

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل (825) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (433094) حالة، من بينها (8145) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1376) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1028) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (417787) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (7162) حالة ، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً،” فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 11527100جرعة.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.