إغلاق 13 مسجد مؤقتاً في 5 مناطق وإعادة فتح مسجدين

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 99 يوماً 1201 مسجد تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة عسير،

ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك، فيما تم إعادة فتح مسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعية الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ، مقدمةً شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.