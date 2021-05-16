متحدث الداخلية: استمرار تعليق استخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد متحدث الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة ويشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون.
وأوضح المقدم الشلهوب، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد بما يضمن منع تفشي.
وأعلن عن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين إلى المملكة غير المحصنين، بداية من الخميس المقبل 8 شوال.
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