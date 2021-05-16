شكرا لقرائتكم خبر عن يشرى سارة من «متحدث الصحة» بشأن منحنى إصابات كورونا في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزراة تلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات.
وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 825 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1028 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 417,787 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7162 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر يشرى سارة من «متحدث الصحة» بشأن منحنى إصابات كورونا في المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.