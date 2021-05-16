شكرا لقرائتكم خبر عن يشرى سارة من «متحدث الصحة» بشأن منحنى إصابات كورونا في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزراة تلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات.

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 825 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1028 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 417,787 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7162 حالة وفاة.