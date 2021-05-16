شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية.. وقيمة غرامة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية، مشيرة إلى أنها 3 أشهر.
وورد استفسار لحساب “اسأل الجمارك” التابع للهيئة عبر موقع جاء فيه: “غداً فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟”.
وأجاب الحساب، بأن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.
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