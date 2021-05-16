شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية.. وقيمة غرامة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية، مشيرة إلى أنها 3 أشهر.

وورد استفسار لحساب “اسأل الجمارك” التابع للهيئة عبر موقع جاء فيه: “‏‎غداً فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟”.

وأجاب الحساب، بأن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.