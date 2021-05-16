شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف: ضبط 40 شخصاً في تجمع مخالف لاحترازات كورونا بدومة الجندل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت شرطة منطقة الجوف، عن ضبط 40 شخصا في تجمع مخالف بمحافظة دومة الجندل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة دومة الجندل، ضبطت (40) شخصًا بأحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.بدومة الجندل.