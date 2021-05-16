إسرائيل تعتقل أردنيين وعمان تطلب بالإفراج عنهما

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفارة الأردنية في تل أبيب، تتواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.

وحذر وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن والناطق باسم الحكومة صخر دودين، مما وصفه بـ "باللعب بالنار"، الذي تقوم به إسرائيل، من خلال "المساس بالمسجد الأقصى المبارك"، مضيفا: "المملكة الأردنية هي الأقرب وجدانيا وجغرافيا وعاطفيا لفلسطين".

وتابع: "ما يمس فلسطين يمس الأردن بشكل مباشر، والأردن وقف مع الفلسطينيين منذ بدء الاعتداء على الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك".

ولفت المتحدث باسم الحكومة الأردنية إلى أن "خيارات الأردن، فيما يخص التعامل مع الاحتلال، مفتوحة ولا شيء يقيدنا"، مضيفا: "نستطيع القيام بكل ما يحقق للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وما يحفظ أمن الأردن".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.