قوات الحكومة اليمنية: قتيل و5 جرحى مدنيين في قصف نفذته طائرة مسيرة للحوثيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين قصفت، صباح اليوم، بقذائف مُتفجرة، سوقاً شعبية في منطقة الطائف بمديرية الدُريهِمي، جنوبي الحديدة".

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وأضاف، "الهجوم الجوي أسفر عن استشهاد مدني وإصابة خمسة، تم نقلهم إلى مستشفى الدُريهِمي لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى الخوخة".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الضحايا كانوا من ضمن العاملين في أحد مطاعم المنطقة؛ متهماً جماعة الحوثيين بتصعيد هجماتها بالطيران المُسير وقذائف المدفعية والصاروخية، على مختلف مناطق الحديدة.

وتوصلت الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، ضمن جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر عام 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ، بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الأممية المعلنة في هذه المحافظة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.