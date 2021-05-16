السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج وفق شروط اعتبارا من 17 مايو الجاري

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amanda Perobelli

كما شمل رفع الحظر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد 19" خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة، وفقا لصحيفة "القبس".

يذكر أن السلطات السعودية سمحت بإقامة مناسك الحج للعام الماضي وسط إجراءات احترازية استثنائية بسبب تفشي "كوفيد-19".

كما حددت العام الماضي عدد من يؤدون فريضة الحج بما لا يتجاوز 10 آلاف حاج، في حين أن الأعداد تكون عادة بحدود 2.5 مليون سنويا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد 7 أشهر من الإيقاف بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.