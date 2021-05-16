بالفيديو... هكذا كشفت السعودية مخدرات الكبتاغون المهربة إلى البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على موقعها، اليوم الأحد، أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت نحو مليونين و312 ألف حبة.

وأوضحت الهيئة، أنه قد "تم العثور على شحنة الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة براد قادمة عبر منفذ ميناء جدة".

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى "ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية على الأثر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.

يذكر أنه في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر5.3 مليون حبة، مخفية داخل شحنة فواكه قادمة من لبنان.