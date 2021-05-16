وزير الخارجية السعودي: نرفض محاولات إسرائيل تهجير فلسطينيين من منازلهم في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضح فيصل بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر تقنية الفيديو، رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والتي شهدت انتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولات تهجير فلسطينيين من منازلهم، داعيا "المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا".

من جانبه أوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض الماكي: "أن ما قامت وتقوم به إسرائيل في القدس والمدن الفلسطينية هو اعتداء ضد العرب والمسلمين، ونتعرض لعدوان همجي جديد وامتدت الاعتداءات لتطال المسجد الأقصى المبارك".

وتابع المالكي: "إن الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في هبة شعبية فلسطينية، أكدت أن القدس خط أحمر والاحتلال زائل والقضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية المركزية"، متهما إسرائيل ببناء نظام فصل عنصري بين الفلسطينيين.