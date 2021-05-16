الطيران العراقى يوجه ضربات على أنفاق "داعش" فى نينوى

القاهرة - سامية سيد - ذكرت خلية الإعلام الأمني أن الطيران العراقي وجه ضربات على أنفاق داعش بمحافظة نينوى.

وأوضحت الخلية في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد، أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 العراقية سلسلة من الضربات الجوية جنوب شرق الموصل.

وأضافت أن الضربات استهدفت أنفاقا كانت تستخدمها عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملياته ضد القوات الأمنية.

ويشن الطيران العراقي بين الحين والآخر سلسلة غارات جوية تستهدف مواقع التنظيم الإرهابي في ربوع البلاد.