شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين:ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلى لشارع الوحدة لـ23 شهيدا و50 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بغزة ليلة أمس إلى 23 شهيدا و50 مصابا.