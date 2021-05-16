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صحة فلسطين:ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلى لشارع الوحدة لـ23 شهيدا و50 مصابا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بغزة ليلة أمس إلى 23 شهيدا و50 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية إن "حصيلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس ارتفعت الى 23 شهيداً و50 إصابة بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف أن "طواقم الإسعاف والدفاع المدني مازالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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