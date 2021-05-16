شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 5G الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي Redmi Note 10 5G الجديد، والذي يتميز بقوة الكاميرا والبطارية كما أنه يدعم تقنية الـ5G.



وأوضحت شاومي الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة تعمل بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم تقنية 5G.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Redmi Note 10 5G الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وتظهر كاميرا السيلفي في ثقب في منتصف الجزء العلوي من الشاشة وتعمل بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

وتظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية على الجانب الخلفي من هاتف شاومي الجديد، ويعمل المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

وينبض بداخل هاتف شاومي الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 700 الذي يعتمد على 4 أنوية معالجة ARM Cortex-A78 سريعة و4 أنوية Cortex-A55 موفرة في استهلاك الطاقة، وبالتالي يتم الوصول إلى مستوى فائق من الأداء بالتعاون مع نظام التبريد بدون مروحة، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وتروج شاومي الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة، وبطارية كبيرة نسبيا بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة 18 واطا عن طريق منفذ USB-C، ويمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون 42 دقيقة بواسطة شاحن 67 واطا.

لم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.

ومطلع شهر مايو/أيار الجاري، أعلنت الشركة الصينية عن إطلاقها هاتفها الذكي Redmi K40 Gaming Edition الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب يشتمل على العديد من التجهيزات المتطورة مثل شاشة بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 بوصة ومعالج سريع وأزرار كتف عملية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي Redmi K40 Gaming Edition الجديد المعالج ميديا تيك Dimensity 1200.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز ومعدل استقصاء لمسي يبلغ 480 هرتز، وهو ما يعمل على تقليل زمن الكمون.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر كاميرا ثلاثية، وتعمل الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

وعلى عكس الكثير من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب تأتي الكاميرا الأمامية في ثقب، ويزخر هاتف شاومي الجديدة ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويشتمل الهاتف الذكي الجديدة على سماعات متطورة من شركة جي بي إل JBL المتخصصة في الأجهزة الصوتية.

ويوم الخميس الماضي، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على إزالة شاومي من قائمة سوداء وضعتها إدارة الرئيس السابق.

وقبل 6أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، أدرجت الإدارة الأمريكية شركة شاومي على قائمة سوداء شملت أيضا منصة الفيديو الشهيرة تيك توك وشركة النفط العملاقة سنووك، بتهمة ارتباطها بالجيش الصيني.

وهو القرار الذي طعنت فيه شاومي في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرة أنه "خاطئ" ولم يحترم "الإجراءات القانونية الواجبة".

وأكدت الشركة الصينية التي تصنع الهواتف الذكية، أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية بشأن حظر الاستثمار الذي يجبر المستثمرين الأمريكيين على سحب ممتلكاتهم من الأوراق المالية للشركة.

وحكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن في 15 مارس/آذار الماضي بأن وزارتي الدفاع والخزانة اللتين أدرجتا الشركة الصينية في القائمة السوداء، "فشلتا في إثبات أن مصالح الأمن القومي المعرضة للخطر ملحة".

وأعلن محامو الحكومة الأمريكية أنهم لن يعارضوا قرار القاضي، وأنه سيتم إنهاء تصنيف الشركة "جمعية عسكرية شيوعية صينية".

وشاومي التي تفوقت على أبل لتصير ثالث أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم عام 2020، هي واحدة من 9 شركات صينية أدرجت على القائمة السوداء خلال 4سنوات من التوتر الدبلوماسي والتجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن في عهد ترامب.