8500 إصابة بكورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت ثمانية آلاف و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 71 حالة وفاة.



وهذه هي بيانات المعهد حتى الساعة 05.34 من صباح اليوم الأحد.

وربما تكون هناك تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات خلال اليوم.

يذكر أنه تم تسجيل 12 ألفاً و656 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد قبل أسبوع، وبلغ عدد حالات الوفاة 127 حالة.

يشار إلى أنه غالباً ما يقل عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها خلال أيام الآحاد من كل أسبوع؛ نظرا لتراجع معدل إجراء اختبارات خلال العطلة الأسبوعية.

وأضاف المعهد اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها خلال 7 أيام لكل 100 ألف شخص بألمانيا (وهو ما يسمى أيضا بمعدل الإصابة الأسبوعي) بلغ صباح اليوم الأحد 83.1، فيما بلغ أمس السبت 87.3 وكان يبلغ قبل أسبوع 118.6.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي في ألمانيا وصل اليوم الأحد إلى 3 ملايين و593 ألفاً و434 حالة إصابة، لافتاً إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيراً؛ نظراً لأن كثيراً من أعداد الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو 3 ملايين شخص و286 ألفاً و400 شخص، فيما أرتفع عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 86 ألفاً و96 شخصاً.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد، السبت، أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس على مدار 7 أيام (وهو ما يسمى أيضاً بمعدل الاستنساخ) بلغ على مستوى ألمانيا 0.84 فيما كان يبلغ، الجمعة 0.87 ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 84 شخصاً آخرين.