الناطق باسم الحكومة الأردنية: إسرائيل تلعب بالنار

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMMAR AWAD

وقال دودين: "المملكة الأردنية هي الأقرب وجدانيا وجغرافيا وعاطفيا لفلسطين".

وأضاف دودين، الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، أن الأردن يحاول القيام بواجبه تجاه الفلسطينيين بكل قوة وجهد، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الأردنية.

وتابع: "ما يمس فلسطين يمس الأردن بشكل مباشر، والأردن وقف مع الفلسطينيين منذ بدء الاعتداء على الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك".

ولفت المتحدث باسم الحكومة الأردنية إلى أن "خيارات الأردن، فيما يخص التعامل مع الاحتلال، مفتوحة ولا شيء يقيدنا"، مضيفا: "نستطيع القيام بكل ما يحقق للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وما يحفظ أمن الأردن".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.