شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حديد يبكى على جراح فلسطين.. وابنته بيلا تشارك فى مظاهرة داعمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد، عن حزنه الشديد لما يحدث في وطنه فلسطين بعد تطورات الأحداث الأخيرة في القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين، حيث نشر صورة له وهو يبكى عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "على كل إنسان أن يحزن ويبكي من آلام الفلسطينيين".



محمد حديد

وتابع في منشور آخر: "لا ينبغي السماح لأحد بمحو العرق .. لا يمكنك أن تغمض عينيك .. أبي فعل ذلك في الحربين الأولى والثانية ووقف بقية العالم بصمت .. بينما أخذ والداي عائلتين مهاجرتين من ميناء هيفاء إلى بيتنا صفد. على متن سفينة .. ذهبت إلى كوبا ثم مدينة نيويورك وانتهى بها المطاف على شواطئ فلسطين في حيفا .. تلك قصتي .. وهناك 1000 قصة أخرى من هذا القبيل".

ومن جانبها، انضمت ابنته عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، إلى حشد من المتظاهرين، يوم السبت، الذين خرجوا إلى شوارع باي ريدج، بمدينة بروكلين، في مظاهرة دعما لفلسطين، وكانت ترتدي قناع وجه وكوفية ورابطة للرأس بألوان الشال الفلسطيني الشهيرة باللونين الأبيض والأسود، وتلوح بعلم فلسطيني كبير.

ونشرت بيلا مجموعة صور وفيديوهات من مشاركتها بالمظاهرات عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الطريقة التي يشعر بها قلبي أن أكون حول هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين، والأذكياء، والمحترمين، والمحبين، واللطفاء.. السخاء في مكان واحد.. أشعر بالراحة.. نحن سلالة نادرة.. فلسطين حرة".



بيلا حديد في تظاهرات



بيلا حديد



بيلا تدعم وطنها فلسطين