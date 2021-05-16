الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من القدس القديمة

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في القدس القديمة وبلدة سلوان.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، داهمت قوة مشتركة من المخابرات وقوات الاحتلال، حارات القدس القديمة وأحياء سلوان، وانتشرت في عدة مناطق، ثم اقتحمت المنازل واعتقلت عددا من الشبان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا من البلدة القديمة بالقدس وسلوان، وحولتهم للتحقيق في مراكز التوقيف.

