شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بالولايات المتحدة تناشد بايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الولايات المتحدة مسيرات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها الآلاف رافعين لافتات تطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات تناشد الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل.

وحسب موقع روسيا اليوم، في نيويورك تجمع حوالى ألفي متظاهر في منطقة باي ريفر في حي بروكلين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل "فلسطين حرة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وجرت تظاهرات مماثلة في عدد من المدن الأمريكية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيجان.