شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة فستكون السماء غائمة جزئياً فى السعودية، ويكون الطقس صحو وسحب منخفضة فى الامارات، وحار فى الكويت.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حسناً ويكون حارا مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى شمالية شرقية من من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10%.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.



وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.



في بحر عمان، يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

ليلًا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة ، ونهارًا حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .