"القتل الرحيم" نهاية ذكر الزرافة الأكبر عمرا في أوروبا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت حديقة حيوان فيينا، السبت، "الموت الرحيم" في ذكر زرافة الأكبر عمرا في أوروبا يدعى كيمبار، الذي كان يعاني من آلام غير قابلة للعلاج.



ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن "كيمبار" كان يبلغ من العمر 28 عاما، ويعاني من آلام حادة في المفاصل لم تعد العقاقير قادرة على تسكينها.

وقالت المتحدثة باسم حديقة الحيوان يوهانا بوكوفسكي: "نادرا ما يعيش حيوان الزرافة، خصوصا الذكور منه أكثر من 20 عاما، وبالتالي كان جليا لنا جميعا أن يوم الوداع قد يأتي في أي وقت. وبلا شك نحن في غاية الحزن".

ولد كيمبار عام 1993 في حديقة حيوان في هولندا، ثم نقل إلى حديقة حيوان فيينا عندما كان يبلغ عامين من العمر في إطار برنامج تكاثر.