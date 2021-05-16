تفاصيل أول وفاة بجبل إيفرست خلال موسم التسلق الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توفي متسلقان،بالقرب من قمة جبل إيفرست، ليصبحا بذلك أول متسلقين يلقيان حتفيهما خلال موسم التسلق لهذا العام.



وتوفي متسلقان سويسري وأمريكي أثناء صعودهما لأطول قمة في العالم، بحسب ما قاله مينجما شيربا، رئيس وكالة سيفن سمت للرحلات ومركزها كاتمندو.

وقال شيربا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) :" توفى المتسلقان اللذان كان ضمن فريقنا خلال المرحلة الأخيرة من التسلق".

وكتبت الوكالة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي أن المتسلق السويسري نجح في الوصول للقمة، ولكن بدأ يعاني من مشاكل أثناء الهبوط، في حين توفي المتسلق الأمريكي بسبب الإرهاق والعمى الثلجي في معسكر آي في قبل الوصول للقمة.

ورغم موجة تفشي فيروس كورونا الثاني التي تواجه نيبال، وصل أكثر من 100 متسلق بالفعل لأطول قمة في العالم، في حين من المتوقع أن يصل آخرون خلال الأيام المقبلة.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومتسلق وشخص بمستشفى في كاتمندوا أن هناك انتشارا لفيروس كورونا بين متسلقى جبل إيفرست، وهذا ما نفته السلطات النيبالية.