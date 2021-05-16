تفاصيل مصرع عروسين مصريين ليلة زفافهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عروسان مصريان مصرعهما ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إثر اصطدام سيارتهما بأخرى، ما أسفر عن انقلابها بشكل مروع وانشطارها إلى نصفين.



الواقعة بدأت باتصال العروس سماح بخطيبها إسلام (25 عاما) من قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية (شمال)، ظهر الجمعة، تطلب منه أن يقلها إلى أحد صالونات التجميل النسائية (كوافير) بمدينة الزقازيق.

وبالفعل استقل العروسان السيارة، وأثناء سيرهما على طريق (منيا القمح - الزقازيق) اصطدمت سيارة بعربتهما من الخلف، ما أدى إلى انقلابها بشكل مروع وانشطارها إلى نصفين.

ووفقا لما نقلته جريدة "الوطن" ، لقي العروسان مصرعهما في الحال وتحطمت السيارة، ولم يتبق سوى فستان العروس الذي علق جزء منه بالسيارة، وسقط الآخر على الأرض.

كانت أسرتا العروسين تستعدان لحفل الزفاف، حيث غطت الزينة واجهة منزل العريس، وفي لحظة تحولت الزغاريد التي كان صداها يتردد بأرجاء المكان إلى صراخ ورعب بعد وصول خبر الحادث، وهرع الجميع إلى المستشفى الذي نقلت إليه الجثامين بالزقازيق.

واحتشد الأهالي أمام المشرحة انتظاراً لانتهاء التحقيقات وصدور تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات، ثم اصطحبوا جثماني العروسين وعادوا بهما إلى القرية، حيث استقبلهما الأهالي الذين افترشوا الشارع أمام مسجد القرية الكبير.

وشاركت جموع غفيرة في صلاة الجنازة على العروسين وتشييع جثمانيهما، فيما خيمت حالة من الحزن على أرجاء القرية.

ونقلت الصحيفة عن "محمود أ."، أحد أهالي القرية، قوله إن العروسين كان موعد زفافهما مساء يوم الحادث بعد عام من الخطبة وتجهيز عش الزوجية، موضحا أنهما كانا محبوبين من جميع الأهالي، وكانا يتصفان بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.