قريبا خاصية جديدة من "فيسبوك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تغريدة على موقع تويتر، عن اختباره لخاصية جديدة يطرحها قريبا.



وبحسب موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار السيارات، يستعد موقع التواصل الشهير لاختبار هذه الخاصية الجديدة التي تنبه مستخدمي فيسبوك قبل قيامهم بإعادة نشر مقال أو موضوع إخباري إلكتروني لم يقوموا بقراءة محتواه.

ويقوم فيسبوك بإظهار إشعار للمستخدم، ينبه من خلاله بأنه لم يقرأ المحتوى الذي سيقوم بإعادة نشره، مع توفير حرية الاستمرار في عملية إعادة النشر دون فتح المحتوى.

وذكر موقع "ذا فيرج"، أن هذه الخاصية مشابهة لخاصية سبق وأن طبقها موقع تويتر عبر منصته منذ يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب فيسبوك، تهدف هذه الخاصية الجديدة لمنح المستخدمين الفرصة على حصد مزيدا من المعلومات عن المحتوى عبر صفحاتهم، وحتى الآن لم يعلن الموقع عن موعد تعميمها بجميع أنحاء العالم.