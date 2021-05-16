هونر تطلق أجهزة لاب توب جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة هونر عن إطلاق أجهزة لاب توب جديدة MagicBook X 14 وMagicBook X 15، التي تمتاز بمعالجات إنتل وجسم معدني مصنوع من قطعة واحدة.



وأوضحت الشركة الصينية أن حواسيب MagicBook X 14 وMagicBook X 15 الجديدة تختلف فيما بينها من حيث حجم الشاشة والأبعاد والوزن.

ويأتي الموديل MagicBook X 14 بوزن 1.38 كجم ولا يتعدى سُمكه 15.9 ملم، ويزيد وزن الموديل MagicBook X 15 بحوالي 180 جراما ويزيد سُمكه بمقدار واحد مللي متر، وتعتمد الحواسيب الجديدة على لوحة IPS بدقة 1920 x 1080 بيكسل.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن متوسط درجة السطوع يبلغ 250 قنديلة/م2 ونسبة التباين 800:1، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز نحو 84% في الموديل قياس 14 بوصة، وتصل هذه النسبة إلى 87% مع الموديل 15 بوصة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية في أجهزة اللاب توب الجديدة على معالج إنتل Core i3-10110U في الإصدار الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى توافر معالج إنتل Core i5-10210U مع قرص الحالة الساكنة SSD بسعة تتراوح من 256 إلى 512 جيجابايت.

وتزخر أجهزة اللاب توب الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل مثل مخرج HDMI والكثير من منافذ USB، ويشتمل الموديل MagicBook X 14 على بطارية سعة 56 وات ساعة، ويأتي الجهاز MagicBook X 15 مزودا ببطارية سعة 42 وات ساعة.