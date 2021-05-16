سامسونج تستعد لطرح أرخص هاتف جلاكسي بهذا السعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تسريب عن نية سامسونج طرح هاتف ذكي ضمن مجموعة جلاكسي، سيكون الأرخص بالعالم ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



والهاتف الجديد الذي تحدث عنه التسريب سيتوفر باسم جلاكسي A22 5G.

ونقل موقع "ذا فيرج" التسريب عن موقع مختص بأخبار الهواتف الذكية باسم 91mobiles، مشيرا إلى أن الهاتف الجديد سيكون الأرخص من سامسونج الداعم لهذه التكنولوجيا المتطورة حتى الآن.

ووفق التسريب، قد يطرح الهاتف الجديد A22 5G من سامسونج بتكلفة 180 دولارا فقط، مع توفر نسخ منه تدعم شبكة إنترنت الجيل الرابع أيضا.

وتوفر سامسونج في الوقت الحالي هاتفا تجتمع به المواصفات نفسها هو جلاكسي A32 5G، بتكلفة 279 دولارا.

وفي وقت سابق طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، في الهند، أرخص هاتف ذكي، Galaxy M42 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة إنها تعتزم استثمار 171 تريليون وون (151 مليار دولار) بحلول عام 2030 "لتسريع وتيرة البحث في تكنولوجيا التشغيل القائمة على أشباه الموصلات المتطورة وإقامة منشأة إنتاج جديدة".